11 شركة تركية تتلقى منحة بـ 4.4 مليون يورو من المفوضية الأوروبية

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم منحة بقيمة 4.4 مليون يورو، إلى 11 شركة تركية ناشطة في مجالات تقنية.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن بيان صادر عن مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، أفاد بأن 11 شركة تركية تقدمت بطلبات للمشاركة في 8 مشاريع في إطار برنامج "هوريزون

2020" التابع للمفوضية الأوروبية لدعم وتعزيز البحوث في صناعة وتطوير التقنيات المتطورة النانو والتقنية الحيوية.

وأشار البيان إلى أن إدارة البرنامج وافقت على تقديم منحة قيمتها 4.4 مليون يورو للشركات التركية، في إطار مشاركتها في المشاريع الثمانية.

يذكر أن "هوريزون 2020" هو برنامج تمويل تشكل بواسطة الاتحاد الأوروبي/ المفوضية الأوروبية لدعم وتعزيز البحوث في نظام مجال البحوث الأوروبية.