الأسهم الرئيسية الأمريكية تغلق منخفضة وسط مخاوف من موجة ثانية لجائحة "كوفيد 19"

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة بصورة كبيرة، وسط مخاوف من موجة ثانية لجائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

واشنطن - سبوتنيك. هوت مؤشرات الأسهم الرئيسية بالبورصة الأمريكية بأكثر من 2% يوم الجمعة.

وأشارت بيانات التداول إلى أن ذلك الانهيار في الأسهم، جاء على خلفية مخاوف من موجة ثانية لوباء "كوفيد 19".

واعتبار من الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، هبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.84 بالمئة، إلى 25015.48 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا بنسبة 2.42 بالمئة، إلى 3009.01 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك بنسبة 2.59 بالمئة، إلى 9757.22 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، نزل ستاندرد اند بورز 2.87 بالمئة، وخسر داو 3.31 بالمئة، وتراجع ناسداك 1.87 بالمئة.