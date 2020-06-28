نمو أرباح الشركات الصناعية بالصين في مايو لأول مرة منذ 6 أشهر

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للمرة الأولى خلال ستة أشهر في مايو/ أيار، مما يشير إلى أن التعافى الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن أرباح الشركات الصناعية في مايو/ أيار ارتفعت ستة بالمئة على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر اليوم الأحد.

جاء ذلك عقب هبوط بنسبة 4.3 بالمئة في أبريل/ نيسان، وهي أيضا أكبر زيادة شهرية منذ مارس/ آذار 2019. وفقا لـ "رويترز".

يتحسن النشاط الاقتصادي في الصين بوضوح منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس الصارمة التي أصابت الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع. لكن التعافي ليس متوازنا ومازال الطلب ضعيفا في الداخل والخارج وسط مخاوفة من موجة ثانية من الإصابات وركود عالمي.

وقال تشو هونغ كبير مسؤولي الإحصائيين بالمكتب في البيان إنه رغم النمو في مايو/ أيار "فإن الطلب في السوق يظل ضعيفا نسبيا في ظل الوباء، وإن استدامة تعافي الأرباح تستوجب المزيد من المتابعة".

تأثرت أرباح المصانع الصينية بأكبر انخفاض في أسعار تسليم باب المصنع فيما يزيد على أربعة أعوام في مايو/ أيار، بينما تراجعت الصادرات من جديد، لتمحو مكسبا لم يكتب له الدوام في أبريل/ نيسان.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 19.3 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 1.84 تريليون يوان.

ولقي نمو أرباح مايو/ أيار دعما من تعافي الأرباح في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والكهرباء والكيماويات والصلب.