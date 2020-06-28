بوتين يأمل بالحد الأدنى من الخسائر بفضل ما جرى فعله للاقتصاد في السنوات الماضية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن ما فعلته السلطات في السنوات الأخيرة للاقتصاد يوفر فرصة للأمل بالخروج من الوضع الحالي بأقل الخسائر.

وأشار بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، إلى الوضع في روسيا في عام 1990 كان قائم على المساعدات الإنسانية حينها: "لم تُرسل فيما يتعلق بالكوارث التكنولوجية أو بعض الظواهر الطبيعية، ولكن باعتبارها أفقر دولة في العالم حتى لا نموت من الجوع".

كما أشار إلى أن البلاد كان لا يمكنها دفع الرواتب بدون قروض خارجية، وجلس الناس لشهور بدون وظائف ورواتب.

وذكر بوتين أنه في الفترة من 1999 إلى 2019، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قائلا: "وما فعلناه في السنوات الأخيرة يمنحنا الأمل بأن نخرج أخيرا من هذا الوضع بجدارة وبأقل الخسائر".

كما أكد بوتين، أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتنويع الاقتصاد الروسي، ولكن هذه العملية جارية بالفعل.