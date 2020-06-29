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    مؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020

    أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات مشجعة من آسيا وأوروبا

    © AP Photo / Amr Nabil
    اقتصاد
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    صعدت أسعار النفط نحو دولار للبرميل، اليوم الاثنين، بعد بيانات متفائلة من آسيا وأوروبا، لكن المستثمرين قلقون من زيادة حادة في حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم.

    العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
    © AP Photo / Nabil al-Jourani
    العراق يراجع عقود نفط في الحقول عالية التكاليف
    وحسب "رويترز" أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 1.7 في المئة، لتسجل عند التسوية 41.71 دولار للبرميل.

    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.21 دولار، أو 3.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 39.70 دولار للبرميل.

    وأظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية اليوم أن انتعاش المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تعاظم في يونيو/ حزيران مع تحسينات في مختلف القطاعات.

    وفي الصين، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في مايو/ أيار للمرة الأولى في ستة أشهر، مما يشير إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخما.

    وأعطت مؤشرات الأسهم الأمريكية، التي صعدت بشكل عام اليوم، مزيدا من الدعم لأسعار النفط التي أحيانا ما تحذو حذو أسواق الأسهم.

    لكن مخاوف من موجة ثانية من الجائحة تمنع أسعار الخام من تحقيق مكاسب أكبر. وتجاوز عدد ضحايا كوفيد-19 نصف مليون شخص، بحسب إحصاء لرويترز.

    وأعادت بعض الولايات الأمريكية فرض قيود بعد قفزات في حالات الإصابة بالفيروس.

    ويتجه برنت لإنهاء يونيو/ حزيران على ثالث مكاسب شهرية على التوالي بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، خفضا للإمدادات قدره 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو/ تموز.

    وبحسب تقديرات من شركة بترو-لوجيستكس لتتبع الناقلات، خفضت أوبك إنتاج النفط في يونيو/ حزيران بمقدار 1.25 مليون برميل يوميا من مستويات مايو/ أيار.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاقتصاد, فيروس كورونا, سوق النفط, النفط
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