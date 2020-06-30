العراق ونيجيريا يزيدان الامتثال لقيود الإمدادات في شهر يونيو

أكد مسح أجرته وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن العراق ونيجيريا زادا الامتثال لقيود الإمدادات في شهر حزيران/ يونيو إلى 62% و72% على الترتيب.

وأظهرت بيانات اليوم أن إنتاج نفط أوبك في شهر يونيو هبط 1.92 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 22.62 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2000 على الأقل.

وأشار المسح إلى أن امتثال دول أوبك لتعهدات خفض الانتاج في إطار مجموعة أوبك+ بلغ 107% في يونيو مقابل 77% في مايو.

كما أفاد بأن التخفيضات الطوعية الإضافية التي نفذتها السعودية ودول خليجية أخرى شكلت معظم الهبوط في إمدادات أوبك في يونيو.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، أو 10 بالمئة من الطلب العالمي، من مايو أيار ولمدة شهرين ثم مددت فترة الخفض إلى يوليو تموز.

وقالت الوكالة إنه لم تحدث أي مناقشات حتى الآن بشأن تمديد التخفيضات إلى أغسطس آب، وهو ما يعني أنها في الغالب ستتراجع إلى 7.7 مليون برميل يوميا.