سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوياته منذ 9 سنوات

ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 9 سنوات، اليوم الثلاثاء، مستفيدة من تدني أسعار الفائدة وتجدد المخاوف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ"، ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر أغسطس/ آب، بنسبة 1.3% إلى 1804 دولارات لأوقية الذهب، في بورصة نيويورك، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011.

وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس التاجي حاجز الـ10 ملايين ومازالت تتزايد بشكل متسارع، ما دفع المستثمرين إلى الذهب كنوع من التحوط ضد المزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية.

من جانبه قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، للكونغرس يوم الثلاثاء بأن السيطرة على الفيروس أمر مهم للغاية. كما تزايدت الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، وهو ما يدعم الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس.

ويرى محللون أن هناك انفجارًا في الطلب على الذهب الذي ارتفع بنحو 20% هذا العام، بسبب المخاوف من تفاقم أزمة كورونا والتداعيات الناجمة عنها، ما يعزز استمرارية الصعود.

حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين، كاريسا إتيان، اليوم الثلاثاء، من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود الإغلاق في وقت مبكر للغاية قد تغمرها حالات "كوفيد 19" الجديدة.