"أرامكو" تكشف توقعاتها لسوق النفط خلال ما تبقى من عام 2020

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، أمين ناصر، عن ثقته في استمرار تعافي الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام، في ظل تراجع الحكومات عن إجراءات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قال ناصر، اليوم الأربعاء، لنائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "آي إتش إس ماركيت" للأبحاث، دان يرغين، خلال فعاليات منتدى الطاقة "سيرا ويك" التي تعقد هذا العام عبر الإنترنت، إن "الأسوأ قد مر".

وأضاف أنه "متفائل للغاية بشأن النصف الثاني من هذا العام"، مشيراً إلى البيانات الصينية التي تظهر بدء استقرار الطلب على البنزين والديزل قرب مستويات ما قبل الجائحة.

وتابع: "سيبدأ مزيد من الدول في الانفتاح، لذلك نرى ذلك ينعكس في الطلب على النفط الخام"، قائلاً إن الطلب على النفط قد ارتفع بالفعل إلى نحو 90 مليون برميل من 75 إلى 80 مليون برميل في أبريل/ نيسان.

وتتماشى وجهة نظر رئيس شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك"، والتي تشير إلى متوسط طلب يبلغ 91.7 مليون برميل يوميًا و90.6 مليون برميل يوميًا على التوالي في عام 2020.

وقال ناصر: "هناك توقعات مختلفة تشير إلى طلب يتراوح بين 95 و97 مليون برميل من النفط يوميا بنهاية العام، لكن سيعتمد كل ذلك على ما إذا كانت ستكون هناك موجة ثانية من الفيروس التاجي أم لا".