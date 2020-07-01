مسؤولة أمريكية تحدد مدة تعافي اقتصاد بلادها من آثار جائحة كورونا

وقالت ماري دالي إنها "تعتقد أنه حتى في ظل أفضل السيناريوهات فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيظل فوق 10% في نهاية العام و لن يعود إلى مستوياته السابقة لأزمة فيروس كورونا قبل أربع أو خمس سنوات".

وأبلغت ماري دالي صحيفة واشنطن بوست أنها "لا تتوقع تعافيا قويا في الأجل القصير".

وأضافت أن "تعافي أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على الفترة الزمنية للسيطرة على جائحة (كوفيد-19)".

وأكدت أن "التعافي قد يستغرق أربع أو خمس سنوات في أفضل السيناريوهات، لكنه سيستغرق فترة أطول إذا اتضح أن التداعيات الاقتصادية للجائحة منتشرة وطويلة الأمد".

من جانب آخر، انخفض احتياطي النفط التجاري في الولايات المتحدة (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) للأسبوع المنتهي في 26 حزيران/يونيو، بمقدار 7.2 مليون برميل، أو 1.3%، ليصل إلى 533.5 مليون برميل. وذلك وفقاً لمراجعة أسبوعية لقسم معلومات الطاقة في وزارة الطاقة بالبلاد.

وكان محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاض الأسهم بمقدار 0.7 مليون برميل.

في الوقت نفسه، قام مؤشر الأسهم بتحديث السجل التاريخي لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.