احتياطات روسيا الدولية تتجاوز الـ 568 مليار دولار

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن الاحتياطات الدولية الروسية نمت بنسبة 0.1 في المئة في الفترة من 19 إلى 26 حزيران/يونيو، لتصل إلى 568.3 مليار دولار أمريكي.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان المركزي الروسي: "بلغت الاحتياطيات الدولية 568.3 مليار دولار حتى تاريخ 26 يونيو، بعد أن ارتفعت خلال الأسبوع بقيمة 0.5 مليار دولار، أو بنسبة 0.1 في المئة، نتيجة لارتفاع أسعار صرف الذهب، قابله عمليات بيع جزئي للعملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي المحلي".

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية.

وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وفي عام 2019 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 18.3 في المئة وبلغ حتى 1 كانون الثاني/يناير، من هذا العام 554.4 مليار دولار.

وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في أغسطس/آب 2008.

وكانت مديرة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، قد صرحت أمس الأربعاء، بأن الاقتصاد الروسي سيبدأ بالتعافي من المشكلة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة "كورونا" خلال الأرباع القليلة القادمة من العام المالي.