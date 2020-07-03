لبنان يكشف سبب تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

كشف وزير المالية اللبناني، غازي وزني، اليوم الجمعة، أن المفاوضات الرسمية بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي معلقة حتى بدء لبنان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه دوليا.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات الوزير وزني الذي قال: "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي معلقة بانتظار بدء لبنان​ تنفيذ الاصلاحات بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة الأرقام بشكل موحّد. ولكن إلى حين استئناف جولات المفاوضات سأبقى في تشاور وتواصل مستمر مع الصندوق".

ولفت وزني قائلا إن "ما يعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات".

وتابع قائلا: "علينا الخروج بمقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين ​الحكومة​ و​مجلس النواب​، لأنّ الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة ويجب أن نتفق بأسرع ما يمكن".

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد أكدت في وقت مضى أنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.