تراجع أسعار النفط مع تنامي المخاوف من تعثر تعافي طلب الوقود

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتتخلى عن مكاسب حققتها في وقت سابق، إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة خصوصا، أكبر مستهلك في العالم للنفط، شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود.

فنزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو ما يوازي 0.9 بالمئة إلى 40.30 دولار للبرميل".

وارتفع الخامان القياسيان ما يزيد عن اثنين بالمئة، أمس الخميس، بدعم من بيانات للوظائف الأمريكية جاءت أقوى من المتوقع وانخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. وفي الأسبوع، فإن برنت ارتفع 4.3 بالمئة وخام غرب تكساس ارتفع 4.7 بالمئة.

لكن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب ارتفاعات في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة. وزاد عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بأكثر من 50 ألف حالة أمس الخميس، ليسجل رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالي وفقا لإحصاء أجرته "رويترز."

وقال "إيه.إن.زد ريسيرش" في مذكرة "السوق باتت واثقة على نحو متزايد في أن تخفيف القيود على السفر والأنشطة سيعزز الطلب على النفط الخام، لكن تقدم الجائحة يهدد بعرقلة هذا التعافي".

وسيخضع استهلاك البنزين لمتابعة وثيقة إذ تتجه الولايات المتحدة صوب عطلة في الرابع من يوليو/ تموز حيث من المتوقع أن يتحرك العديد من الأمريكيين على الطرقات.

وأضاف "إيه.إن.زد ريسيرش" "تعافي الطلب على البنزين سيتوقف عن التقدم حتى يتحسن الاقتصاد الأمريكي".

وأفادت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو/ حزيران.