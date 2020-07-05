صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أولي جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن رأس المال السوقى للبورصة ارتفع بنحو 7.6 مليار جنيه، ليصل عند مستوى597.5 مليار جنيه، مقابل 589.9 مليار جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22 % ليغلق عند مستوى 10895 نقطة. في حين صعد مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 3.14 % ليغلق عند مستوى 1496 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس100" بنسبة 2.84 % ليغلق عند مستوى 2309.3 نقطة.