الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه المصرى

واصل متوسط سعر الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية مع استمرار تزايد تدفقات النقد الأجنبي وعودة السياحة.
ووفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، سجل الدولار الأمريكي تراجعا بمقدار قرشين في معظم البنوك بالسوق المصرية اليوم، ليسجل 16.04 جنيه للشراء، 16.14 جنيه للبيع، مقابل مستوى سعر 16.06 جنيه للشراء، 16.16 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، قال متعاملون في سوق الصرف، إن هذا الانخفاض يأتي مدفوعا بالعديد من الأنباء الإيجابية التي دعمت من أداء العملة المصرية خلال الأسابيع الأخيرة أبرزها نجاح مصر في التوصل لاتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، سبقه اتفاق آخر مع الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، فضلا عن حصول مصر على 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية ما عوض تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا.
وبلغت مكاسب الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي نحو 15 قرشا، والتي جاءت عقب سلسلة ارتفاعات متعاقبة للدولار أمام الجنيه على خلفية تزايد التوترات في الأسواق الناشئة من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح في وقت سابق، بأن "حكومته تعمل على الحفاظ على الاقتصاد المصرى، بالتوازي مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا".
أوضح أن "الجهد الذي قامت به الدولة المصرية جعلها تحظى بثقة من كل المؤسسات الدولية وجميعها أبدت ترحيبا في مساعدة مصر".
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