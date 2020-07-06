البنك الدولي يكشف عن توقعاته للاقتصاد الروسي بعد كورونا

توقع كبير الاقتصاديين لشؤون روسيا في البنك الدولي، أبورفا سانغي، اليوم الاثنين، بدء انتعاش الاقتصاد الروسي من عواقب انتشار فيروس كورونا المستجد في النصف الثاني من عام 2020.

وقال سانغي لوكالة "سبوتنيك": "يفترض السيناريو الأساسي لدينا أن التعافي سيبدأ في النصف الثاني من عام 2020. لكن هناك سيناريوهات أكثر تشاؤما، بما في ذلك عودة الفيروس وعملية الإغلاق الأطول. وفي هذه الحالة، سيتم تأجيل التعافي حتى النصف الأول من العام المقبل".

ولفت سانغي إلى أن "مستوى عدم اليقين غير مسبوق، ما يجعل التنبؤ صعبًا".

ووفقا لتوقعات البنك الدولي، فإن الاقتصاد الروسي في عام 2020 سينخفض ​​بنسبة 6 بالمئة، وسيكون هذا الركود الأعمق في السنوات الـ 11 الماضية. خلال السنوات القادمة، سيعود الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو، الذي سيكون عند مستوى 2.7 بالمئة في عام 2021 و3.1 بالمئة في عام 2022.

وأعلنت مديرة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن الاقتصاد الروسي سيبدأ بالتعافي من المشكلة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة "كورونا" خلال الأرباع القليلة القادمة من العام المالي.