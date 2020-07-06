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    صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020

    بنوك كويتية تحذر من خسائر بسبب تأجيل أقساط القروض

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    اقتصاد
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    حذر عدد من البنوك الكويتية من خسائر بالملايين بسبب تأجيل دفع أقساط القروض في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد التي تعصف باقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط.

    وصرح بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك البلاد، اليوم الاثنين، أن الأثر الإجمالي لخسائره بسبب تأجيل دفع أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط بطاقات الائتمان سيكون في حدود 130 مليون دينار أي ما يعادل 422.5 مليون دولار، متضمنا بنك "بوبيان" التابع للمجموعة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

    مخاوف من فيروس كورونا في الكويت
    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    المركزي الكويتي يقرر تأجيل استحقاقات البنوك على متضرري "كورونا" 6 أشهر

    وقال "بيت التمويل" الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت، إن الأثر الاجمالي للخسائر سيكون في حدود 96 مليون دينار.

    وفي مارس/ آذار، أعلنت بنوك الكويت تأجيل دفع أقساط قروض العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا.

    شملت قرارات التأجيل أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على التأجيل وأي رسوم أخرى.

    وأعلن البنك الأهلي الكويتي أن خسائره ستكون في حدود 14 مليون دينار، في حين توقع البنك التجاري الكويتي أن تبلغ خسائره 13 مليون دينار، وبنك الخليج 42 مليون دينار وبنك بوبيان 48 مليون دينار.

    وكان البنك المركزي لدولة الكويت، قد قال إنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة ستة أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.

    وحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا" أوضح البنك في بيان أن التأجيل سيكون من مارس/ آذار إلى سبتمبر/ أيلول.

    وذكر البنك المركزي على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعیة أن القرار الجدید جاء بعد اجتماع (المركزي) مع رؤساء مجالس إدارة البنوك الكویتیة، ویأتي استمرارا لحزمة الإجراءات التي اتخذھا البنك لمواجھة الآثار الاقتصادیة لتفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19.(

    وكان بنك الكویت المركزي وجه البنوك الكویتیة في 12 مارس الماضي لتأجیل الاستحقاقات المترتبة على المتضررین لمدة ثلاثة أشھر دون تطبیق أي رسوم جزائیة وذلك من ضمن حزمة قرارات لمواجھة تداعیات (كورونا) على الاقتصاد الكویتي والشركات المحلیة في ظل الظروف التشغیلیة الصعبة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أقساط السيارة, منح قروض, قروض, البنوك, الكويت
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