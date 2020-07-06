استقرار أسعار النفط في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجددا

أغلقت العقود الآجلة للنفط مستقرة إلى حد كبير، اليوم الاثنين، مع تجاذب السوق بين بيانات اقتصادية إيجابية تدعم الأسعار وقفزة في حالات الاصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تكبح الطلب على الوقود وتضغط على الأسعار.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 30 سنتا إلى 43.10 دولارا للبرميل.

بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتين اثنين، لتسجل عند التسوية 40.63 دولارا للبرميل.

Global oil demand rebound from pandemic's lows prompts price spike forecasts https://t.co/Y4NHJAHsPf pic.twitter.com/WJP1jbNZRr — CBC Business (@CBCBusiness) July 6, 2020

وقال أندي ليبو رئيس الاستشاريين في ليبو أويل أسوشييتس، "القوى المتنافسة في سوق النفط الآن هي إعادة فتح الاقتصادات حول العالم"، وفقا لرويترز.

وأضاف ليبو، " أن هذا ما يزيد الطلب على النفط، في مواجهة مخاوف من إغلاق اقتصادات حول العالم بسبب قفزة في الإصابات الجديدة بالفيروس."