رغم تفشي "كورونا" ... انخفاض معدل البطالة في السعودية

أعلنت هيئة سعودية انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، خلال الربع الأول من عام 2020 والذي شهد تفشي فيروس كورونا.

وانخفض معدل البطالة من (12.0%) إلى (11.8%) خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء، التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية، فقد بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان 5.7%، وهو نفس المعدل الذي تحقق في عام 2019.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان بمقدار 1.8 % وبلغ الإجمالي 58.2%.

ووصل معدل مشاركة الذكور في القوى العاملة 80.4%، بينما بلغ معدل مشاركة الإناث 25.4%.

وكشفت النشرة عن عدد العاملين من السعوديين والذين وصلوا إلى 3203423 فردا، أما عدد العاملين من السعوديين وغير السعوديين فوصل إلى 13635612 فردا.