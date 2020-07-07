مصر: الموازنة الجديدة "مرنة" للتعامل مع فيروس كورونا

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الثلاثاء، عبر حساب مجلس الوزراء الرسمي، إن الحكومة جاهزة لكافة الإجراءات التي تحد من آثار كورونا على الاقتصاد.

وأكد الوزير أنه سيتم إعادة تقدير موقف للموازنة بعد الربع الأول منها، حسبما يستجد بشأن "كورونا".

وأضاف معيط أنه "تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021 لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها؛ تمهيدا للصرف طبقا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى 76222 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 3422 حالة.