مصر تعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بعد 3 أشهر من الانخفاض

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من النقد.

ونقلت صحف محلية عن البنك، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 2.2 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وسجل الاحتياطي النقدي في مصر ارتفاع الأول منذ 3 أشهر.

وتراجع الاحتياطي إلى 36.004 مليار دولار بفعل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، قبل أن يرتفع الشهر الماضي إلى 38.201 مليار دولار.

وأدت تداعيات فيروس كورونا إلى خفض الاحتياطي النقدي بمقدار 9.5 مليار دولار، بعدما وصل لأعلى مستوى له و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي.