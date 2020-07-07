مؤسس متاجر "زارا" يكشف عن امتلاكه عقارات بقيمة 17 مليار دولار

كشفت شركة الملياردير الإسباني، أمانسيو أورتيغا، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى، عن امتلاك مؤسس العلامة التجارية "زارا" لثروة ضخمة من العقارات.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن حيازات ممتلكات الملياردير الإسباني من العقارات ارتفعت إلى 15.2 مليار يورو (17.2 مليار دولار)، مما منحه أكبر محفظة عقارية بين أغنى أغنياء أوروبا.

أورتيغا، 84 عاما، مؤسس وصاحب علامة الأزياء "زارا"، استثمر 2.1 مليار يورو في العقارات، العام الماضي، من خلال شركات فرعية مختلفة تابعة لشركته القابضة "بونتيجاديا"، وفقا لبيان أصدرته.

تستحوذ "بونتيجاديا" على 59.3% من شركة "إنديتكس إس إيه" المالكة لسلسلة متاجر "زارا"، وحققت صافي دخل قدره 1.8 مليار يورو العام الماضي، منها 1.64 مليار يورو حققتها "إنديتكس" وحدها.

لجأ أورتيغا، أغنى رجل في إسبانيا وتقدر ثروته الإجمالية بنحو 58.5 مليار دولار، إلى تنويع استثمارته التي اعتمدت لفترة طويلة على الموضة والأزياء، للحفاظ على ثروته الضخمة، واستثمر أكثر من 3 مليارات دولار في العقارات الأمريكية خلال السنوات الماضية.

وشملت مشترياته، عقارات شهيرة مثل مبنى "Haughwout" التاريخي في مانهاتن، وأطول برج لمساحات العمل والمكاتب في ميامي. في العام الماضي، اشترت شركته فندقًا في وسط شيكاغو، بقيمة 72.5 مليون دولار، ثم مبنى في منطقة الأعمال المركزية في واشنطن ومبنيين للمكاتب في سياتل.