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    حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد

    السعودية تستكمل المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق بالعروض المالية الأعلى

    © Sputnik . Aleksandr Kryazhev
    اقتصاد
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    أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى و شركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.

    وأعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.

    وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق الذي يتضمن:
    1. ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الأولى على العرض المقدم من قبل تحالف رحى – الصافي، والبالغ 2,027,000,000 (ملياران وسبعة وعشرون مليون ريال سعودي)، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
    2. ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على العرض المقدم من قبل تحالف الراجحي – الغرير – مسافي، والبالغ 750,000,545 (سبعمائة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالا سعوديا)، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

    تجدر الإشارة إلى أن إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة تخضع لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفائها قبل إتمام الصفقة، كما يعكس نجاح عملية البيع للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية و جاذبة للقطاع الخاص وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والإرتقاء بجودة منتجاته، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

    والجدير بالذكر أنه سيتم قريبا إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق لكل من شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعةـ يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، حيث تمثل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.

    يذكر بأن المملكة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها طرح مناقصة لاستيراد القمح لتغطية الاحتياج المحلي.

    وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب، في المملكة، إن هذا الطرح هو المناقصة الثالثة هذا العام لاستيراد كمية 655 ألف طن من القمح للتوريد خلال فترة يوليو – أغسطس 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    وأشار المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إلى أن الكمية المطروحة موزعة على 11 باخرة، بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

    انظر أيضا:

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    ما سر "الخبز الأحمر" في السعودية... فيديو
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    طحين, القمح, المملكة العربية السعودية
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