الوكالة الدولية للطاقة تعلن نسب تنفيذ اتفاق "أوبك+" من قبل روسيا والسعودية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الجمعة، تنفيذ المملكة العربية السعودية لاتفاق "أوبك+" في شهر يونيو/ حزيران بنسبة 138 بالمئة وروسيا بنسبة 100 بالمئة.

موسكو - سبوتنيك. وخفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لحجم هبوط معروض النفط من قبل الدول خارج "أوبك" في عام 2020 إلى 3 ملايين برميل يومياً من 3.1 مليون برميل كما كانت عليه سابقاً.

وقالت الوكالة في تقريرها لشهر تموز/يوليو "معروض الدول التي لا تدخل ضمن منظمة "أوبك" سينخفض وسطياً في عام 2020 بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، وبمقدار 5.4 مليون برميل في الربع الرابع من العام، وذلك قبل التعافي المعتدل في عام 2021 بحجم حوالي 0.7 برميل يوميا".

هذا ووافقت دول "أوبك +"، يوم 12 نيسان/أبريل الماضي، على تخفيض جديد في إنتاج النفط عن مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 — الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل في أيار/مايو – حزيران/يونيو المقبلين، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 بالمئة حتى نهاية نيسان/أبريل 2022.

وتتم التخفيضات بالمقارنة مع إنتاج تشرين الأول/أكتوبر 2018، كقاعدة مرجعية لعملية الخفض، ولكن روسيا والمملكة العربية السعودية، أخذتا على عاتقهما تخفيض 11 مليون برميل يوميا، من الكمية الكلية المتفق عليها والتي ستكون، بنسبة 23 بالمئة و 18 بالمئة و 14 بالمئة على التوالي.

وأعلنت منظمة "أوبك" خفض إنتاج النفط خلال شهر أيار/ مايو المنصرم، بمقدار 6.3 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، إلى 24.19 مليون، على خلفية بدء "صفقة أوبك +"، في حين، أن المنظمة قد استوفت شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط بنسبة 84 بالمئة.

في الوقت نفسه، تعهدت الدول التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو بتعويض ذلك. ومن بينها العراق وكازاخستان ونيجيريا وأنغولا والغابون.

الجدير بالذكر أن اتفاقيات "أوبك +" الجديدة انطلقت في مايو الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين، وفي 6 يونيو، تم تمديد هذا الحجم إلى يوليو.