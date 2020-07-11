في خطوة غير مسبوقة..الولايات المتحدة تعاقب فرنسا

فرضت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، رسوما جمركية عقابية بنسبة 25% على صادرات فرنسية بقيمة 1,3 مليار ​دولار​ سنوياً، وذلك ردا على ضريبة فرنسية استهدفت شركات ​الإنترنت​ الأمريكية العملاقة، مشيرة إلى أنها قرّرت في الوقت الراهن تعليق جباية هذه الرسوم إفساحا في المجال أمام البلدين للتوصل إلى حل.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الممثل التجاري الأمريكي الذي قال إن ​"الضريبة​ الفرنسية على خدمات شركات الإنترنت تستهدف بشكل غير منصف شركات التكنولوجيا الأمريكية".

كما أشار إلى أن ​واشنطن​ ستعلق تنفيذ قرار فرض الرسوم العقابية حتّى 6 كانون الثاني/يناير عام 2021 مع استمرار المفاوضات بين الطرفين، بما في ذلك الحوار داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشمل الرسوم العقابية مستحضرات التجميل والحقائب اليدوية الفرنسية، لكن تمّ إعفاء الشمبانيا وأجبان الكممبير والروكفور، وفق اللائحة النهائية.