الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصري

استمرت أسعار صرف الدولار في الانخفاض أمام الجنيه خلال تعاملات، اليوم الأحد، في البنوك العاملة بالسوق المصرية ليفقد ما بين 2 و 3 قروش جديدة.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في بنكي (الأهلي المصري – بنك مصر)، ليسجل في كلا البنكين مستوى سعر 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع، في حين سجل في البنك التجاري الدولي مصر 15.91 جنيه للشراء، و16.01 للبيع.

ونقلت الوكالة عن متعاملون قولهم، إن "هذا الانخفاض يأتي نتيجة تزايد التدفقات بالنقد الأجنبي وعودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى السوق المصرية بعد نجاح مصر في التوصل لاتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، سبقه اتفاق آخر مع الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، فضلًا عن حصول مصر على 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية، ما عوض تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال اليوم إنه "لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه وتحمل المصريين له كان سيصبح الموقف صعبا جدا في أزمة كورونا وهي أزمة عالمية كل العالم بيعاني منها".

وأشار إلى "توقف نشاط السياحة بالكامل في مصر والذي كان يوفر 14 مليار دولار، وقطاع الطيران توقف بالكامل سواء للشركات الوطنية أو حركة التجارة".

وأوضح أن "قُدرة مصر على الصمود خلال هذه المرحلة الصعبة كانت متمثلة في اتخاذ إجراء قاسي وصعب في الإصلاح الاقتصادي".