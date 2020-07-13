فرض ارتداء الكمامات جنب الاقتصاد الأمريكي خسائر بنحو تريليون دولار

ذكرت شبكة "cnbc" الاقتصادية الأمريكية في تقرير لها، أن فرض ارتداء الكمامات على المواطنين جنّب الاقتصاد الأمريكي خسائر فادحة تصل إلى تريليون دولار.

وأشارت الشبكة إلى أنه بافتراض أن ارتداء الكمامات يمنع خسارة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فسيؤدي ذلك إلى "توفير نحو 3000 دولار أمريكي لكل شخص في الولايات المتحدة".

وافترض محللو الشبكة إذا ما أصيب الشخص بفيروس كورونا، ولم يكن لديه تأمين صحي، فقد يواجه فواتير صحية بآلاف الدولارات، حتى الأشخاص الذين يمتلكون تأميناً صحيّاً يمكن أن يكونوا مسؤولين عن ارتفاع تكاليف العلاج، إذ يصل سعر الإقامة في المستشفى للعلاج من جائحة "كوفيد 19" إلى 20000 دولار، ويدفع الأفراد في المتوسط 1300 دولار على الأقل من نفقتهم الخاصة.

كما فوائد الصحة العامة لارتداء القناع موثقة جيداً حتى الآن، إذ تساعد مجموعة متنوعة من أغطية الوجه القماشية على منع انتقال فيروس كورونا إلى الآخرين، إذا كان الشخص مصاباً، إذ يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال السعال والعطس أو حتى الكلام المنتظم.

لكن، بالنسبة إلى هؤلاء الرافضين ارتداء الكمامات، الذين لا يقتنعون بفوائد الصحة العامة المتمثلة في ارتدائها، كما هي الحال بولاية تكساس، حيث يرفض عدد متزايد من رؤساء الشرطة اتباع الأمر التنفيذي للحاكم غريغ أبوت، الذي دعا إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، فقد يواجهون خسائر مالية كبيرة.