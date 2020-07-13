"قطر للبترول" ترفع أسعار بيع النفط لشهر أغسطس

أفادت وثيقة تسعير، اليوم الاثنين، أن قطر للبترول حددت أسعار البيع الرسمية لشحنات أغسطس/ آب من خام قطر البحري عند 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، بارتفاع 60 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام قطر البري لشهر أغسطس عند 1.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي على بلاتس، بارتفاع 55 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

وارتفع سعر سلة نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول"أوبك" فوق 40 دولارا للبرميل، للمرة الأولى في أربعة أشهر، نظرا لارتفاع أسعار البيع الرسمية، وفقا لبيانات من المنظمة.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، مدير شركة قطر للبترول سعيد بن شريدة الكعبي، إن عودة الطلب على النفط لما كانت عليه قد تستغرق عامين.

وقلصت كبرى شركات النفط والغاز في العالم الإنفاق بقوة في أعقاب انهيار غير مسبوق في استهلاك النفط، جراء قيود السفر التي فرضتها الحكومات في أنحاء العالم لاحتواء وباء فيروس كورونا.