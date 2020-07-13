اختبارات ناجحة للمفاعل النووي الروسي لمحطة "أكويو" التركية

اجتاز جسم المفاعل النووي للوحدة 1 Akkuyu NPP ، الذي يتم بناؤه في تركيا بمشاركة روسية، بنجاح الاختبارات الهيدروليكية، والتي أكدت جاهزية واستعداد المفاعل للعمل مستقبلا.

فبحسب ما صرحت الخدمة الصحفية في القسم الهندسي لشركة Atomenergomash القابضة التابعة لشركة Rosatom State، فإن المفاعل اجتاز الاختبارات بنجاح.

وتم إجراء الاختبار من قبل الشركة المصنعة "آتوماش"، ولتنفيذ المرحلة النهائية في تصنيع وعاء المفاعل، يتم استخدام حامل خاص تحت الأرض "غواص"، وتم وضع حلقة داعمة داخله باستخدام رافعة بقدرة رفع 600 طن، ليتم تركيب وعاء المفاعل كما في التصميم وإغلاقه بغطاء متطور.

وبحسب ما صرح مدير شركة "آتوماش"، روفشان أباسوف، فإن عملية التحضير للتحليل المائي للمفاعل واجهت بعض الصعوبات، مؤكدا على أن المختصيين قاموا بتنفيذ دقيق ووعالي لجميع العمليات المطلوبة.

مضيفا "أكدت الاختبارات الهيدروليكية قوة المعدن الأساسي والمفاصل الملحومة لوعاء المفاعل، واستعداد المنتج للعمل في المحطة لمدة محددة تبلغ 60 عاما".

يذكر بأن محطة Akkuyu، هي أول محطة للطاقة النووية يتم بنائها في تركيا، وتضم أربع وحدات طاقة بمفاعلات روسية مصممة من الجيل VVER-1200 الجيل 3+، وستبلغ سعة كل وحدة طاقة نووية 1200 ميجاوات.