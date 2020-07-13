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    عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    تم كشفها بواسطة روبوت... أضخم عملية سرقة في عام 2020

    © REUTERS / Dado Ruvic
    اقتصاد
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    سرق محتالون نحو 24 مليون دولار من عملة بيتكوين الرقمية في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2020، وفقًا لتقارير صحفية.

    وتتحقق بيتكوين، باعتبارها عملة رقمية مشفرة، من كل معاملة، مما يعني أنه يمكن تتبع أي استخدام وتبادل لها.

    ويعمل روبوت الدردشة الكتابية "Whale Alert" عبر منصة "تويتر"، الذي يتتبع المعاملات الكبيرة للعملات المشفرة مثل بيتكوين، مع خدمة التنبيه من الغش "Scam Alert" لإصدار التقرير المسمى "الإبلاغ عن الجرائم وتتبعها وتحليلها".

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    © AP Photo / Julie Jacobson
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    وأظهر التحليل الأولي أن نحو 38 مليون دولار قد سُرقت على مدى السنوات الأربع الماضية.

    وأشار "Whale Alert" إلى أن بعضًا من أكثر عمليات الاحتيال نجاحًا قد حققت أكثر من 130 ألف دولار في يوم واحد من خلال موقع ويب مكون من صفحة واحدة، وعنوان بيتكوين، وكمية مناسبة من إعلانات يوتيوب.

    فيما تمكنت عملية أخرى من الحصول على أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي على مدار 6 أشهر عبر الترويج لبورصة مزيفة مع موقع ويب بسيط مليء بالأخطاء الإملائية، بحسب المنصة السابقة الذكر.

    وبحسب موقع "ميديوم" التقني سلطت خدمة التتبع الضوء على عدد قليل من أكثر العمليات نجاحًا، من ضمنها "The Giveaway"، التي تتميز بشخصية شهيرة، مثل إيلون ماسك، بحيث يمكن أن يصل صافي ربحها إلى نحو 300 ألف دولار بالاعتماد على المهارة والجهد المبذولين من قبل المحتالين.

    ويتوقع روبوت الدردشة الكتابية "Whale Alert" زيادة تصل إلى 50 مليون دولار في الإيرادات للمحتالين بحلول نهاية العام، حيث يتميز سوق الاحتيال بالأرباح العالية بدون ضرائب مقتطعة، إلى جانب بذل جهد ضئيل وبدون مخاطر.

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    عملة بيتكوين, بيتكوين, سعر عملة البيتكوين
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