الصين تسجل نموا ملحوظا في الواردات والصادرات

كشفت البيانات الجمركية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة الصادرات والواردات التجارية لأول مرة خلال شهر يونيو/حزيران، وذلك من خلال ارتفاع الطلب على السلع الأولية عالميا.

ونقلت وكالة "رويترز" البيانات الرسمية للجمارك الصينية والتي كشفت عن زيادة الصادرات خلال شهر يونيو/حزيران بنسبة 2.7%.

وزادت الصادرات أيضا على نحو غير متوقع وسجلت ارتفاعا نسبته 0.5 في المئة، مما يشير إلى أن الطلب العالمي بدأ في التعافي مجددا مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا والتي دفعت الاقتصاد العالمي لأكبر تراجع منذ نحو تسعين عاما.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة "دوكر فرنتير للاستشارات"، بو يانغ تشوه، إن "التحسن الواضح في واردات الصين مؤشر على تسارع التعافي الاقتصادي للبلد الذي تقوده بشكل أساسي الزيادات الكبيرة في الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية".

وكشفت بيانات تجارية أن واردات خام الحديد قفزت بالفعل إلى أعلى مستوى في 33 شهرا في يونيو/حزيران، بدعم من زيادة الشحنات من شركات التعدين وقوة الطلب. كما سجلت واردات النفط الخام أعلى مستوى على الإطلاق في ظل قنص شركات التكرير الصينية الصفقات مستفيدة من انهيار أسعار النفط.

وارتفعت واردات الصين من الولايات المتحدة 11.3 في المئة في يونيو/حزيران، مقارنة مع تراجع في خانة العشرات في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

ويتعافى الاقتصاد الصيني من انكماش حاد بلغت نسبته 6.8 في المئة في الربع الأول من العام، لكن هذا التعافي لا يزال هشا نظرا لفتور الطلب العالمي بفعل القيود الاجتماعية واستمرار زيادة حالات الإصابة بكورونا. كما تعثر الاستهلاك الصيني أيضا في ظل تسريح العمالة ومخاوف من موجة ثانية للجائحة.