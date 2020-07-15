ارتفاع ملحوظ بأسعار النفط بعد تراجع المخزونات الأمريكية

شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا وذلك بعد التراجع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية، بالإضافة إلى ترقب السوق النفطية لاجتماع "أوبك" المقبل الذي سيحدد المستوى المستقبلي لتخفيضات الإنتاج في العالم.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو/تموز، متجاوزة بذلك توقعات المحللين بتراجعها 2.1 مليون برميل مما يعكس انتعاش الطلب على الوقود على الرغم من جائحة كورونا.

وفي المقابل زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أي نسبة 0.5 في المئة ليصل سعر البرميل إلى 43.12 دولار أمريكي، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أي نحو نسبة 0.6 في المئة إلى 40.52 دولار للبرميل.

وذكر الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، أن سوق النفط تقترب من الوصول إلى التوازن بفضل ارتفاع تدريجي للطلب على الخام، وذلك قبل يومين من اجتماع مقرر بين أوبك وحليفتها روسيا لتقرير ما إذا كان سيجري تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أغسطس/ آب.