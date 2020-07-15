تفاصيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ "أوبك+"

بدأ اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ "أوبك+"، اليوم الأربعاء، للنظر في تخفيف تخفيضات إنتاج النفط.

وتناقش لجنة وزارية من "أوبك+" تقليص تخفيضات إنتاج النفط، اليوم الأربعاء، ولكن بحجم أقل من التوقعات بفضل تعويض دول تجاوزها حصصها في الشهور السابقة.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن "أوبك+" تتحرك صوب المرحلة المقبلة من اتفاق خفض إنتاج النفط حيث من المتوقع أن تخفف المجموعة التخفيضات بفضل تعافي الطلب على النفط".

وصرح الوزير أيضا بأن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يوميا بفضل خطة تعويض تصوغها البلدان التي كان لديها فائض إنتاج في الشهور السابقة.

أدلى الوزير بتصريحاته قبيل اجتماع للجنة وزارية مهمة في تكتل "أوبك+" وقال إن الصادرات السعودية لن تزيد في أغسطس/ آب حيث سيجري استهلاك البراميل الإضافية محليا.

من جانبه قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن خطر حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا لا يزال قائما، وإن على تحالف "أوبك+" مواصلة المراقبة الشهرية لسوق النفط.

وأكد وزير الطاقة الروسي أن "تخفيف تخفيضات إنتاج النفط إلى 7.7 مليون ب/ي، يتماشى مع اتجاهات السوق".

ويترأس وزير الطاقة السعودي لجنة "أوبك+" المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة والتي تتابع الالتزام بالتخفيضات.

يذكر أن الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو قال، الاثنين الماضي، إن سوق النفط تقترب من الوصول إلى التوازن بفضل ارتفاع تدريجي للطلب على الخام، وذلك قبل يومين من اجتماع مقرر بين أوبك وحليفتها روسيا لتقرير ما إذا كان سيجري تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أغسطس/ آب.