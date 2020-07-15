مصر... أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي

وسجل الذهب اليوم ارتفاعا بنحو جنيهين للغرام، مقارنة بأسعار أمس، بحسب موقع "مصراوي".

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 800 جنيه مقابل 798 جنيهًا، أمس، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 685 جنيهًا، وسعر الغرام عيار 24 نحو 914 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن "تراجع الدولار خلال الأيام الحالية يحجم من صعود أسعار الذهب في السوق المحلي رغم صعود الأوقية عالميا فوق مستوى 1800 دولار".

وارتفع سعر الذهب عالميًا، اليوم، ليستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.