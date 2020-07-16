عقب كارثة القرصنة...انخفاض القيمة السوقية لشركة "تويتر" بنحو مليار دولار

انخفض سهم شركة "تويتر" على نحو حاد، مساء أمس الأربعاء، عقب تعرض الموقع لهجمة قرصنة تاريخية، حيث تم اختراق حسابات مشاهير وقادة وشركات عالمية.

وتراجع سهم "تويتر"، بحلول الساعة 10:44 بتوقيت غرينتش، بنسبة 3.3%.

وانخفضت بذلك القيمة السوقية لشركة "تويتر" بنحو مليار دولار خلال ساعة من التداولات.

وأخترقت مجموعة "هاكرز" بشكل متزامن حسابات في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لبيل غيتس، وإيلون ماسك، وباراك أوباما، وجيف بيزوس، ومايكل بلومبرغ، ومغني الراب كاني ويست، بالإضافة إلى حسابات شركات مثل "آبل".

يذكر أنه رغم الهبوط الحاد لسهم "تويتر" خلال التعاملات، إلا أنه أغلق على ارتفاع.