مديرة "النقد الدولي": أزمة كورونا دخلت مرحلة جديدة

اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، دخلت مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتأمين الانتعاش الدائم، لكنها أشارت إلى أن "العالم لم يتغلب على الأزمة بعد".

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن جورجييفا تحدثت عن الأولويات وهي الإبقاء على إجراءات الحماية الاجتماعية إن لم يكن توسيعها مع مواصلة إنفاق المال العام لتحفيز الاقتصاد.

وشددت جورجيفا على ضرورة الاستفادة من الفرصة التي لا تسنح إلا مرة واحدة في القرن، مشيرة إلى أنها تتمثل في إعادة بناء عالم أكثر عدالة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: "حتى مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية، فإننا لم نتغلب بعد على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، محذرة من أن "موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبب اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي".

وتابعت: "لكن هناك تقدم حاسم في البحث عن لقاحات وعلاجات يمكن أن تحفز الثقة والنشاط الاقتصادي، لكنها أوضحت أن "هذه السيناريوهات البديلة تدل على عدم اليقين الذي ما زال مرتفعا إلى درجة استثنائية".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 13.3 مليون مصاب، بينهم أكثر من 578 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.