رغم الارتفاع العالمي... استقرار أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا في السوق المصري.

وصرح إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات في القاهرة، أن عيار 18 سجل 687.40 جنيه، وعيار 21 لامس 802 جنيه، وعيار 24 بلغ 916.55 جنيه.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو 6416 جنيها، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع، أمس، إلى 800 جنيه مقابل 798 جنيهًا، أمس، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 685 جنيهًا، وسعر الغرام عيار 24 نحو 914 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن "تراجع الدولار خلال الأيام الحالية يحجم من صعود أسعار الذهب في السوق المحلي رغم صعود الأوقية عالميا فوق مستوى 1800 دولار".

وارتفع سعر الذهب عالميًا، اليوم، ليستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس، بحسب وكالة "رويترز".