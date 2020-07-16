وزير الطاقة السعودي: لم يكن هناك خلاف مع روسيا وإنما اختلاف حول آثار "كورونا" على أسواق النفط

أوضح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة لقناة العربية، اليوم الخميس، أنه كان هناك اختلاف مع روسيا وليس خلافا حول آثار "كوفيد-19" على أسواق النفط".

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "التعاون الذي توصلنا إليه مع أوبك+ يثبت أننا اتخذنا قرارا سياديًا صائبًا".

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان:

المملكة اتخذت قرارا سياديا صائبا برفع إنتاج النفط، حين رفضت بعض الدول الاتفاق على "تخفيض الإنتاج" في 6 مارس، وأثبتنا أننا على صواب، والأمير #محمد_بن_سلمان هو من اتخذ القرار، وأمرني بالعودة للظهران والاجتماع مع أرامكو لبدء تطبيقه. pic.twitter.com/RIq6lItBwi — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 16, 2020

​وأكد، أن اتفاق تقليص الإنتاج سيستمر حتى أبريل 2022، منوهاُ بتضمن الاتفاق نصا على اجتماع في ديسمبر المقبل للنظر في تمديد الاتفاق حتى 2022.

وتعليقاً على اتفاق خفض إنتاج النفط الأخير، صرح الوزير السعودي، أن بلاده اتخذت قرارا صعبا لكنه صائب، بعد اجتماع 6 مارس والذي خرج بدون اتفاق، متابعاً أنه كان هناك اختلاف مع روسيا وليس خلافا حول آثار كورونا على السوق.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتحدث مع @NaserElTibi بشأن وصفه لنفسه بـ "اللحوح" مع الدول التي لا تلتزم بتعهداتها في خفض الإنتاج. pic.twitter.com/0bFRXHoCbd — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 16, 2020

​وذكر: "من كان يعتقد أن المملكة ستقف منهكة عرف أنه مخطئ، سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين".

وألمح وزير الطاقة السعودي، إلى أن عدم الالتزام عطّل الكثير من اتفاقات خفض الإنتاج في الماضي.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لـ #العربية:

اتفاقية خفض إنتاج النفط جاءت بجهد سياسي وسيادي من ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان، وقادة الدول الأخرى. pic.twitter.com/PXCDU0PjOM — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) July 16, 2020

​وقالت وزارة الطاقة السعودية، في مارس الماضي، إن المملكة قررت رفعت صادراتها من النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز 10 ملايين برميل يومياً.

وأوضحت الوزارة حينها، أن السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي، مما سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز 10 ملايين برميل يومياً.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، 11 مارس الماضي، عن تلقيها توجيهات من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً.