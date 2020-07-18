الكويت تعلق على تصنيف "ستاندرد آند بورز" الأخير بشأنها

علقت الكويت، اليوم السبت، على التصنيف المعدل من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" يوم أمس الجمعة بشأن الكويت والذي تحول من "مستقر" إلى "سلبي".

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية تصريحات وزیر المالیة الكويتية، براك الشیتان، الذي قال إن "تثبیت تصنیف الكویت السیادي عند -AA وهو من ضمن أفضل 27 تصنیف في العالم من قبل الوكالة ویضعها في مصاف دول مثل تایوان وایرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخلیجیة وهذا یعكس قوة الدولة الائتمانیة ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة، أما تعدیل النظرة المستقبلیة فهو نتیجة تلقائیة لتدني السیولة في الاحتیاطي العام (أي خزینة الدولة) والسلطتین التنفیذیة والتشریعیة تعملان حالیاً على إیجاد حلول لهذا التحدي، والحكومة تتطلع الي تعاون السلطة التشریعیة في هذا المجال".

وأضاف الشیتان قائلا: "الجهود والخیارات الحثیثة التي قامت بها حكومة الكویت من أجل توفیر السیولة الكافیة لصندوق الاحتیاطي العام من خلال عدة خیارات متاحة عرضتها وزارة المالیة على مجلس الوزراء الموقر الذي تفضل بطلب تفعیلها وبالفعل تم إعداد خطة إصلاحات مالیة مرحلیة ناقشها مجلس الوزراء وكلف وزارة المالیة بمتابعة آلیاتها".

وتابع قائلا: "بعض خیارات دعم صندوق الاحتیاطي العام، وبعضها من بنود خطة الإصلاحات المالیة الشاملة، (تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشریعیة)، ومن أهمها قانون الدین العام وقانون الصكوك والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشریعیة في هذا المجال من أجل تعزیز المركز المالي والموقف الائتماني لدولة الكویت".

وتابع الشیتان إن "وكالات التصنیف الائتماني الثلاث الكبرى قد أصدرت تقاریرها مؤخراً حول المركز المالي للكویت والذي ولله الحمد لا یزال یصنف من ضمن التصنیفات الممتازة كونه مدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة، ولكن قرارات وكالات التصنیف الأخیرة، ومنها وكالة ستاندرد آند بورز، یستوجب استكمال عملیة إصلاح المالیة العامة للدولة وتعزیز السیولة في صندوق الاحتیاطي العام، ومعالجة الاختلالات المالیة على الرغم من التحدیات المرحلیة التي نواجهها حالیا والناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمیة، وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجین من خارجها، فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا".