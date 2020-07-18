البنك الدولي: على مجموعة العشرين بدء محادثات حول خفض ديون الدول الأشد فقرا

حث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، اليوم السبت، على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا حتى نهاية 2021.

ووفقا لـ"رويترز"، قال رئيس البنك الدولي إنه "ينبغي لأعضاء المجموعة البدء في محادثات بشأن تخفيض ديون بعض الدول".

وأبلغ مالباس اجتماعا افتراضيا لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين أن "بعض الدائنين الكبار لا يشاركون في مبادرة تجميد الديون بشكل كامل".

وأضاف أنه "ينبغي للدائنين من القطاع الخاص وقف جمع المدفوعات من الدول الأشد فقرا".

وتابع "أدعو مجموعة العشرين إلى فتح الباب أمام مشاورات بشأن تراكم الديون ذاتها والوسائل الفعالة لخفض صافي القيمة الحالية سواء للديون الثنائية والديون التجارية على الدول الأشد فقرا".

وفي السياق، أعلنت وزارة المالية الألمانية اليوم، أن الحكومة الألمانية تعهدت بتقديم 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) خلال اجتماع وزراء المالية بمجموعة العشرين لمساعدة الدول الفقيرة.

وقالت الوزارة إن "الدول ذات الدخول المنخفضة تستطيع الحصول على قروض بفوائد منخفضة بدرجة كبيرة وحل اختناقات السيولة".

وأضافت أن "ألمانيا ستقدم 8.7 مليار يورو في المجمل ضمن إجراءات لمساعدات دولية خلال 2020 و2021".

وأوضحت "ستتاح الأموال في هيئة قروض طويلة الأجل بالصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي".

كان مسؤولو الصندوق ذكروا في أبريل/نيسان أنهم تلقوا تعهدات من استراليا واليابان وكندا وفرنسا وبريطانيا بتقديم 11.7 مليار دولار في المجمل لصالح الصندوق الائتماني للنمو. فيما لم تتعهد الولايات المتحدة بأي أموال للبرنامج.