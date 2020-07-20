الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2011

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011.

وقفزت الفضة 2.4 بالمئة إلى 19.76 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملآذات الآمنة.