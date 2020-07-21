قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق بشأن حزمة انعاش اقتصادي من جائحة كورونا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، أن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا صباح اليوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة من آثار جائحة فيروس كورونا.