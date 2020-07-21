أسعار النفط ترتفع على خلفية أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس كورونا

ارتفعت أسعار البترول، اليوم الثلاثاء، نحو 0.5 %.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس كورونا، لكنها ظلت داخل نطاق تداول ضيق سجلته في الأسابيع الثلاثة الفائتة وسط مخاوف من أن تؤدي إجراءات عزل عام جديدة لخروج تعافي الطلب عن مساره، حسب وكالة "رويترز".

وارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر سبتمبر/أيلول لتتداول عند 43.5 دولار للبرميل، حسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ووصلت أسعار خام برنت غرب تكساس إلى 41.1 دولار للبرميل.

وخفضت مجموعة "أوبك+" الإنتاج ليبدأ العمل به فعليا في بداية شهر أغسطس/آب.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن "أوبك+" تتحرك صوب المرحلة المقبلة من اتفاق خفض إنتاج النفط، حيث من المتوقع أن تخفف المجموعة التخفيضات بفضل تعافي الطلب على النفط".

وصرح الوزير أيضا بأن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يوميا بفضل خطة تعويض تصوغها البلدان التي كان لديها فائض إنتاج في الشهور السابقة.