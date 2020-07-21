أسعار الذهب تسجل ارتفاعا قياسيا في مصر

وزادت الأسعار 3 جنيهات للغرام الواحد، مقارنة بأسعار أمس، حسب الصحف المحلية.

ووصل سعر غرام الذهب 21 إلى 808 جنيهات، وعيار 24 إلى 923 جنيها، أما عيار 18 فقد وصل إلى 693 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، أمس الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 في المئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011.

وقفزت الفضة 2.4 في المئة إلى 19.76 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة.