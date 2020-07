"إيدج" الإماراتية تشتري حصة "لوكهيد" في شركة لصيانة المعدات العسكرية

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن المجموعة قالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها "دخلت في اتفاق مشروط على شراء الحصة من لوكهيد مارتن ووحدة سيكورسكي التابعة لها".

© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade