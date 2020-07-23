ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال أسبوع

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الطلبات للحصول على الإعانات المالية الأولية المقدمة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الذي انتهى في 18 تموز/يوليو، ارتفع عن مؤشر الأسبوع السابق بـمقدار 109 آلاف إلى 1.416 مليون طلب.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ المؤشر 1.3 مليون، مثل المستوى الأولي للأسبوع الماضي الذي كان يبلغ 1.307 مليون .

وبالتالي، تعد هذه أول زيادة في المؤشر بعد 15 أسبوعًا من الانخفاض من قيمة قياسية في أوائل نيسان/أبريل، بلغت 6.87 مليون.

كما أعلن الاقتصادي الأمريكي، بول كروغمان، أن الولايات المتحدة الأمريكية على شفا كارثة اقتصادية جديدة، حيث يمكن أن يجد الأمريكيون العاطلون عن العمل أنفسهم قريبا دون مساعدة حكومية إضافية.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت قانون "CARES" في نهاية مارس/ آذار الماضي، والذي ينص على دفع أموال للعاطلين عن العمل بسبب الحجر الصحي بمبلغ وقدره 600 دولار في الأسبوع.