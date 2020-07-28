تراجع أسعار النفط وسط محادثات صعبة لحزمة تحفيز أمريكية

عرفت أسعار النفط، اليوم، تراجعا، في وقت يستعد فيه المشرعون الأمريكيون لمساومات على حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد ومع قلق المستثمرين من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 19 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.22 دولار للبرميل، وفق جريدة "الاقتصادية".

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56 سنتا، أو 1.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.04 دولار للبرميل.

كما تنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة، والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا .

وتحسن الطلب على النفط إلى حد ما من التراجع الحاد في الربع الثاني، ما دعم الأسعار، ولكن ثمة تفاوت على الطريق صوب التعافي، مع العودة إلى وقف أنشطة اقتصادية في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى في العالم مما يكبح الاستهلاك.

وشجع تعافي أسعار النفط من المستويات المتدنية، في وقت سابق من العام، أكبر المنتجين في العالم على زيادة الإنتاج والصادرات من جديد.