عملاق التواصل الاجتماعي الصيني يتجاوز حجم "فيسبوك"

تجاوزت القيمة السوقية لشركة التكنولوجيا وخدمات التواصل الاجتماعي الصينية "تنسنت"، نظيرتها الأمريكية "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع الكبير في سعر سهم الشركة هذا العام.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في شركة الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي الصينية العملاقة 5.15 تريليون دولار هونغ كونغ (664.50 مليار دولار أمريكي).

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي القيمة السوقية لـ"فيسبوك" 656.15 مليار دولار بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء في بورصة نيويورك.

تشتهر "تنسنت" بألعاب الجوال ذات الشعبية الواسعة، ولكن أيضًا تمتلك تطبيق "ويشات"، وهي منصة المراسلة الأكثر شيوعًا في الصين مع أكثر من مليار مستخدم.

يحتوي "ويشات" على ميزة تسمى "اللحظات" تمكن المستخدمين من نشر الصور ومقاطع الفيديو والروابط، وتجني الشركة الأموال من الإعلانات التي تنشر عبر خاصية اللحظات.

تدير الشركة أيضًا خدمة رسائل فورية تسمى "كيو كيو". وتمثل الإيرادات من الشبكات الاجتماعية نحو 23% من إجمالي مبيعات "تنسنت" التي ارتفع سهمها بنسبة 43% هذا العام مقارنة بـ12% فقط لـ"فيسبوك".