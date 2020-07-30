انخفاض الناتج المحلي الأمريكي في الربع الثاني بنسبة قياسية

أفاد مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، بانخفاض إجمالي الناتج المحلي الأمريكي في الربع الثاني، وفقًا للتقييم الأول، بنسبة قياسية بلغت 32.9 في المئة على أساس سنوي.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان المكتب، انخفض إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2020، بنسبة 5 في المئة، وفي الربع الأول من عام 2019، بلغ معدل زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد على أساس سنوي نسبة 2.9 في المئة، وفي الربع الثاني – 1.5 في المئة، في الربع الثالث - 2.6 في المئة، وفي الربع الرابع - 2.4 في المئة.

يذكر أنه سبق وتوقع محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، انخفاضًا بنسبة 34.1 في المئة.

ويشار إلى أن انكماش الاقتصاد الأمريكي وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

ويأتي هذا الانكماش بضغط من حالة الإغلاق الكبير التي يشهدها الاقتصاد بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وتضرر الاقتصاد الأمريكي من حالة الإغلاق الكبير التي بدأت في مارس/آذار الماضي، وتضررت قطاعات واسعة بالاقتصاد الأكبر عالميا.