اقتصاد منطقة اليورو يسجل تراجعا قياسيا... والتضخم يرتفع

كشفت وكالة دولية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو سجل أكبر انكماش على الإطلاق في الربع الثاني من العام، بينما ارتفع التضخم في التكتل على نحو غير متوقع في يوليو/ تموز.

ونقلت وكالة "رويترز" إحصاءات مكتب الاتحاد الأوروبي "يوروستات" المبدئية إنه في الأشهر من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة 12.1 بالمئة مقارنة مع الربع السابق.

ويتزامن أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بدأت السلسلة الزمنية في 1995 مع إجراءات العزل العام التي فُرضت لاحتواء جائحة فيروس كورونا والتي بدأ تخفيفها في الكثير من دول منطقة اليورو اعتبارا من مايو/ أيار فقط.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في التكتل ارتفعت على أساس سنوي في يوليو/تموز وتسارعت ضغوط الأسعار الأساسية.