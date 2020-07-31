وكالة: إنتاج "أوبك" ارتفع في يوليو

ووفقا لمسح أجرته وكالة "رويترز"، فإن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول البالغ عددهم 13 ضخوا 23.32 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو/ تموز، بارتفاع قدره 970 ألف برميل يوميا عن قراءة معدلة في يونيو/ حزيران، والتي كانت الأدنى منذ 1991.
وأضافت الوكالة أن العراق ونيجيريا لم ينفذا أي قيود إضافية في شهر يوليو/تموز، بل زاد العراق من صادراته للنفط. وتعهد كلا البلدين بتخفيضات إضافية في الشهور التالية.
وتوصل تحالف "أوبك +"، الذي يضم أعضاء من المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، في 13 آذار/ مارس الماضي، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج ل لنفط، وُصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.
وقرر أعضاء "أوبك +" خفض الإنتاج بـ 10 ملايين برميل يومياً، ابتداء من الأول من أيار/ مايو 2020 لمدة شهرين.
كما تم الاتفاق على خفض الإنتاج بعد ذلك بـ 8 ملايين برميل يومياً لمدة 6 أشهر، حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.
وبدءا من كانون الثاني/ يناير 2021، ستخفض الدول إنتاجها بـ 6 ملايين برميل يوميا، لمدة 16 شهرا، تنتهي في نيسان/ أبريل 2022.
وخط الأساس لاحتساب التخفيضات سيكون إنتاج شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018 بالنسبة لكافة الدول، باستثناء السعودية وروسيا اللتين ستخفضان الإنتاج من مستوى 11 مليون برميل يوميا.
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