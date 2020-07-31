وكالة: إنتاج "أوبك" ارتفع في يوليو

ارتفع إنتاج "أوبك" من النفط بنحو مليون برميل يوميا في شهر يوليو/تموز، وذلك بعد أن قامت السعودية وأعضاء خليجيون آخرون بإيقاف القيود الطوعية على إنتاجهم من النفط.

ووفقا لمسح أجرته وكالة "رويترز"، فإن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول البالغ عددهم 13 ضخوا 23.32 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو/ تموز، بارتفاع قدره 970 ألف برميل يوميا عن قراءة معدلة في يونيو/ حزيران، والتي كانت الأدنى منذ 1991.

وأضافت الوكالة أن العراق ونيجيريا لم ينفذا أي قيود إضافية في شهر يوليو/تموز، بل زاد العراق من صادراته للنفط. وتعهد كلا البلدين بتخفيضات إضافية في الشهور التالية.

وتوصل تحالف "أوبك +"، الذي يضم أعضاء من المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، في 13 آذار/ مارس الماضي، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج ل لنفط، وُصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

وقرر أعضاء "أوبك +" خفض الإنتاج بـ 10 ملايين برميل يومياً، ابتداء من الأول من أيار/ مايو 2020 لمدة شهرين.

كما تم الاتفاق على خفض الإنتاج بعد ذلك بـ 8 ملايين برميل يومياً لمدة 6 أشهر، حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.

وبدءا من كانون الثاني/ يناير 2021، ستخفض الدول إنتاجها بـ 6 ملايين برميل يوميا، لمدة 16 شهرا، تنتهي في نيسان/ أبريل 2022.

وخط الأساس لاحتساب التخفيضات سيكون إنتاج شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018 بالنسبة لكافة الدول، باستثناء السعودية وروسيا اللتين ستخفضان الإنتاج من مستوى 11 مليون برميل يوميا.